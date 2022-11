Appel à présenter des propositions pour développer les structures relevant du ministère de l’Équipement

La ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zâafrani Zanzari, a exhorté les responsables des différentes structures et établissements relevant de son département, à présenter des propositions pour développer les activités de ces services, à l’heure où certains d’entre eux sont confrontés à des difficultés logistiques et financières.

Lors de la conférence des PDG relevant du ministère de l’Equipement tenue, lundi, la ministre a mis l’accent sur la nécessité de mener des études stratégiques dont les recommandations devraient permettre de fixer des objectifs pour la prochaine étape, de rationaliser les dépenses et la gestion du budget et de promouvoir davantage le partenariat Public-Privé.

Cette conférence s’inscrit dans le cadre de la politique participative du ministère et des entreprises et des établissements publics y afférents à travers, la présentation et l’examen des problématiques et des difficultés rencontrées et la proposition de solutions adéquates pour les surmonter. Ces rencontres ont également pour objectif l’échange des expertises en matière de gestion.

Zanzari a fait observer que son département œuvre à développer le système de gouvernance des entreprises publiques, à numériser davantage l’action administrative, à faciliter les procédures pour réaliser la transparence et développer les systèmes d’évaluation de la rentabilité institutionnelle à l’effet de leur promotion.

Le département ministériel œuvre à développer davantage le rôle des entreprises et des établissements actifs dans le secteur immobilier public et la satisfaction des demandes des différentes couches sociales, outre la promotion de l’investissement et du développement.

Les PDG ont exposé lors de cette conférence les difficultés rencontrées par leurs entités dans la réalisation des objectifs programmés ainsi que la situation financière par laquelle passent ces entreprises.

La conférence a été une occasion pour exposer les méthodes de prévention contre les erreurs de gestion dans les entreprises et les établissements publics et la sensibilisation des gestionnaires publics sur la gravité des défaillances observées lors de la mission d’inspection dans les entreprises et les établissements publics.

La conférence a offert également l’occasion pour faire connaitre les recommandations suggérées pour la prévention contre les erreurs de gestion et des nouvelles législatives relatives à la nomination des gestionnaires auprès des conseils d’administration ou des entreprises , selon les exigences du décret présidentiel n°303 de l’année 2022 daté du 29 mars 2022.

Le ministère de l’Equipement gère 16 entreprises, parmi lesquelles figurent l’Office de la Topographie et du Cadastre, la Société Nationale Immobilière de Tunisie, la Société Tunisie Autoroute, la Société de Promotion des Logements Sociaux et la Société Générale d’Entreprises de matériel et de Travaux.