La ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia a appelé, , les différents départements techniques à trouver des solutions pratiques au phénomène du secteur parallèle dans le cadre d’une vision globale ciblant les différents ministères et structures concernés pour examiner les questions procédurales liées au développement, la sécurité, l’éducation et la santé.

Intervenant, lundi, lors de la première réunion du Comité du pilotage du Programme d’intégration du secteur parallèle, Nemsia a souligné l’importance de la coordination continue et des échanges de données entre les différentes parties, à l’effet d’assurer l’efficacité requise des travaux de ce comité, selon un communiqué publié par le département des Finances.

Elle a évoqué la recrudescence de ce phénomène malgré les efforts déployés pour lutter contre l’évasion fiscale et le commerce parallèle, soulignant que l’intégration du secteur parallèle s’inscrit dans le cadre d’une politique d’autonomie et représente une priorité dans le programme du gouvernement pour l’année 2024.

La réunion a été consacrée à l'élaboration d'une feuille de route pour le Comité de pilotage afin de trouver les moyens d'intégrer le secteur parallèle dans le circuit économique organisé et de fournir des revenus supplémentaires à la trésorerie de l'État.