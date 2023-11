Appel pour la  révision du Statut de la BCT

Le professeur d’économie Ridha Chkoundali a révélé avoir soumis une proposition de révision de la loi fondamentale de la Banque centrale, considérant que « l’inflation ne provient pas seulement de l’économie monétaire, mais aussi de l’économie réelle ».

Sur Express Fm, il a suggéré « que l’on passe d’une politique monétaire unique de la Banque centrale et d’une politique fiscale unique du gouvernement à une politique harmonieuse ou duale entre la politique monétaire et la politique budgétaire ».

Il a souligné la nécessité de réviser le Statut de la Banque centrale, instauré par la constitution de 2014.

« La banque centrale relève le taux d’intérêt afin de faire baisser les prix, mais cette mesure entraîne des répercussions au-delà du champ d’application de la banque, qui sont des répercussions sur l’investissement, la croissance et l’emploi », a-t-il déclaré, notant la nécessité d’ajouter un deuxième objectif fondamental au niveau de la loi fondamentale de la banque centrale, qui est la croissance économique.

Il a déclaré que la proposition comprenait un autre point lié à la possibilité pour l’Etat d’emprunter directement auprès de la Banque centrale au lieu de recourir à un intermédiaire, à savoir les banques, mais à condition que cet emprunt soit dirigé vers les dépenses de développement.

