Appui français à 15 projets innovants de recherche en Tunisie

15 projets valorisant des connaissances issues de la recherche scientifique et répondant à des enjeux sociétaux majeurs en Tunisie ont été présentés le 22 février 2023 à l‘Institut français de Tunisie lors de la journée de clôture du .programme « #APIS : Accompagnement et Promotion d’une Innovation Scientifique durable en Tunisie »,

Gestion raisonnée des ressources en eau pour l’agriculture, protection du littoral marin menacé d’érosion ou production de fertilisants naturels ou d’énergie à partir de déchets végétaux… sont quelques exemples de projets présentés et soutenus à fort impact sur le développement durable.

Conduit pendant 2 ans en partenariat étroit entre l’Ambassade de France en Tunisie (coopération scientifique) et l’Institut de recherche pour le développement (IRD) et financé par le Ministère français de l’Europe et des Affaires Etrangères, le programme APIS a été clôturé en présence du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Moncef Boukhtir, la ministre de l’environnement, Leila Chikhaoui, l’Ambassadeur de France en Tunisie, André PARANT, et la Directrice Générale Déléguée de l’IRD, Corinne BRUNON-MEUNIER.

Au nombre des projets on signale notamment :

Le projet Ecoval qui est un projet de lutte contre l’érosion de Ghar el Melh et son classement auprès de l’UNESCO.

Le projet TunisFis qui est un projet de base de données des incendies de forêts.

Le projet Piloteau qui est un projet sur l’arrosage des agrumes.

Le projet BiotecH2 qui est un projet de production de bio hydrogène à partir des déchets organiques.

L’objectif du programme APIS est de soutenir la recherche scientifique et l’innovation en Tunisie, en contribuant à la fédération des différents acteurs autour de projets pertinents de manière à favoriser l’osmose entre la Science et la Société.

L’IRD est active en Tunisie, à travers de multiples initiatives dont trois laboratoires regroupant des dizaines de chercheurs des deux rives Sud et Nord de la méditerranée.