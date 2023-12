Après les cacahuètes, les sangliers s’attaquent aux agrumes à Nabeul

Radio Diwan FM s’est fait l’écho, jeudi 30 novembre, de plaintes faites par les agrumiculteurs de Béni Khalled, gouvernorat de Nabeul, contre les ravages occasionnés par des troupeaux de sangliers à la production d’agrumes dans la région.

Les agriculteurs d’El Haouaria, gouvernorat de Nabeul, s’étaient plaints, il y a quelques semaines, de destructions pareilles infligées par les sangliers à la production de cacahuètes.

L’ agrumiculteur Samir Hashasi de la même région de Béni Khalled a évoqué l’impuissance des habitants devant ces ravages, notant que les descentes des sangliers ont été particulièrement nombreuses cette année, notamment la nuit, de sorte qu’au matin, les producteurs viennent, impuissant, constater les dégâts.

Il a plaidé pour plus de souplesse dans les autorisations de chasse.

S’agissant des prix à la production, il a indiqué qu’ils varient entre 500 millimes et 1 dinar 500 selon la qualité pour les clémentines, et entre 800 millimes et 1 dinar 500 millimes pour le thomson, alors qu’ils sont vendus à 2 dinars 500 au niveau de la consommation pour le grand public.