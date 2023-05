Football : Naples champion d’Italie, 33 ans après son dernier titre

Après leur match nul contre l’Udinese, les Napolitains sont assurés de remporter le titre de champion d’Italie pour la saison 2022/2023.

Naples est officiellement devenu champion d’Italie 2023, 33 ans après son dernier sacre, grâce à son match nul (1-1) sur le terrain de l’Udinese, dans la soirée du jeudi 4 mai en match de clôture de la 33e journée.

À cinq journées de la fin du championnat, Naples, qui n’avait besoin que d’un point pour être assuré du titre, ne peut plus être rejoint et décroche ainsi le troisième « Scudetto » de son histoire après ceux de l’ère Maradona (1987 et 1990).

L’Udinese (12e) a ouvert la marque par Sandi Lovric (13e) puis Victor Osimhen a égalisé (52e), inscrivant son 22e but de la saison en Série A, celui du titre.