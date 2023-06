Ariana : Bientôt fin des travaux de réaménagement du stade Mokhtar Ben Romdhane

Le projet de réaménagement du stade Mokhtar Ben Romdhane à l’Ariana touche à sa fin. Les derniers travaux de pose du gazon synthétique ont beaucoup avancé, a indiqué une source officielle à l’Agence TAP.

Ce projet, d’une valeur de 1,2 million de dinars, prendra fin en juin 2023, sachant que les travaux avaient été entamés en juillet 2022.

Le projet d’aménagement du stade Mokhtar Ben Romdhane concerne, essentiellement, le gazonnement du terrain principal et de ses deux annexes et leur éclairage, d’après la même source.

Pour rappel, le stade Mokhtar Ben Romdhane, anciennement nommé stade Aziz Tej, avait été réalisé en 1991 avec une capacité de 3500 spectateurs et 500 sièges.

