Arnaques de placement à l’étranger: L’Etat frappe fort !

Des réseaux d’emplois fictifs et d’activités prohibées viennent de faire leur apparition en Tunisie, sous le couvert de bureaux de recrutement pour des emplois à l’étranger.

Ne se doutant nullement des manigances de ces escrocs, les victimes qui voulaient à tout prix travailler, lui remettaient en contrepartie de leurs offres de services des bijoux ou de l’argent. Une fois l’argent en poche, le mis en cause s’évanouit dans la nature.

A cet effet, les jeunes Tunisiens sont appelés à la vigilance et à éviter ces circuits illégaux car de nombreuses agences étrangères frauduleuses ne cessent de publier des offres d’emploi fictives et mensongères tout en exigeant des demandeurs d’emploi des sommes importantes d’argent sans les placer réellement à l’étranger.

Placement des Tunisiens à l’étranger: Lancement d’un projet de loi

Un état des choses qui a appelé de la part du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle une réponse fermes et rapide en ce sens qu’il se penche actuellement sur l’élaboration d’un nouveau projet de loi régissant l’activité de placement des Tunisiens à l’étranger, qui devrait être soumis à la présidence du gouvernement au cours du mois de mai prochain.

Cette mesure intervient dans un contexte marqué par la recrudescence des plaintes liées aux arnaques ciblant les demandeurs de placement à l’étranger.

Ce projet de loi, dont l’agence TAP a obtenu une copie, vise à protéger les droits des demandeurs d’emploi souhaitant bénéficier d’une opportunité professionnelle à l’étranger et à lutter contre les opérations de fraude recensées ces dernières années, à la lumière des défaillances juridiques liées au cadre législatif, en vigueur depuis 2010.

Le texte se distingue, pour la première fois, par l’introduction de sanctions pénales sévères à l’encontre de toute personne exerçant l’activité de placement à l’étranger sans autorisation légale délivrée par les services du ministère de l’Emploi.

A ce propos, l’article 16 prévoit une peine de prison pouvant aller jusqu’à cinq ans et des amendes comprises entre 10 000 et 20 000 dinars pour toute personne exerçant cette activité sans autorisation, que ce soit via des entreprises fictives ou à travers les réseaux sociaux.

Aussi, l’article 15 prévoit des sanctions à l’encontre du représentant légal des entreprises agréées, pouvant aller jusqu’à la peine prévue pour l’infraction d’escroquerie, telle que définie par l’article 291 du Code pénal.

Par ailleurs, le projet de loi reconnaît au ministre de l’Emploi la prérogative de fermer, immédiatement, tout établissement exerçant cette activité sans autorisation, et l’autorise à mandater les services techniques compétents pour effectuer des enquêtes en ligne sur les sites faisant la promotion de cette activité.

A noter que, dans le cadre de ses activités de suivi et de contrôle, le ministère de l’Emploi a porté 71 plaintes contre des entreprises illégales jusqu’à la fin du premier trimestre de l’année en cours. Les cas les plus fréquents concernent des contrats fictifs proposés contre des sommes d’argent importantes.

Le ministère appelle les demandeurs d’emploi à éviter toute interaction avec des entreprises non agréées, rappelant que la liste des entreprises autorisées est accessible au public sur le site web du ministère

Plus de 960 Tunisiens victimes d’escroquerie par contrats de travail fictifs

Selon des chiffres officiels, le nombre des victimes tunisiennes d’opérations d’escroquerie par des contrats de travail fictifs à Qatar est estimé à 960 personnes. Les bureaux d’emploi fictifs entraînaient également de jeunes Tunisiens dans des réseaux de prostitution, de mafia…

Une batterie de mesures nécessaires a été prise pour fermer des bureaux de recrutement non autorisés et ce, en coordination avec les autres ministères concernées par ce dossier.