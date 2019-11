ARP: Examen du PLF complémentaire et du projet de budget 2020

La commission provisoire de l’ARP a entamé jeudi, l’examen des projets de loi de finances complémentaire 2020 et de Budget 2020.

Elle va tenir des réunions marathoniennes pour débattre de ces deux projets, et procédera à l’audition à partir de demain vendredi 22 Novembre 2019, des ministres des finances et du développement, investissement et coopération internationale.

Cette commission a été créée en raison de la pression des délais constitutionnels (10 décembre 2019) pour examiner ces deux projets, étant donné que l’Assemblée des Représentants du Peuple n’est pas parvenue dans sa nouvelle composition, issue des élections législatives du 13 octobre 2019, à élire ses commissions pour examiner les différents projets de loi avant leur présentation aux séances plénières.

Cette commission va se dissoudre lorsque les projets de LF complémentaire 2019 et de Budget de l’Etat 2020, seront soumis pour examen, aux séances plénières de l’ARP et pour leur adoption.

Rappelant que le gouvernement Youssef Chahed a transféré les projets de loi de finances et de budget de l’Etat pour l’exercice 2020, à l’ARP après leur adoption en conseil des ministres, le 14 octobre 2019.

Le projet de budget de l’Etat pour 2020 a été fixé à 47,227 milliards de dinars, soit une augmentation de 9,5%, par rapport au résultat actualisé de 2019.

Pour ce qui est du projet de loi de finances complémentaire pour l’année 2019, le montant du budget a augmenté à 43,121 milliards de dinars, contre 40,861 milliards de dinars fixé dans la loi de finance initiale.