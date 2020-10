ARP: Le bloc démocratique fait part de son opposition au processus de vote relatif à l’adoption des mesures exceptionnelles au parlement

Le bloc démocratique a fait part de son » refus de principe » aux mesures exceptionnelles adoptées pour garantir la continuité de l’activité parlementaire, qualifiant ces décisions prises le 7 octobre, en plénière, d’ » illégales, visant à hypothéquer l’institution parlementaire par la coalition du parlement « .

Dans une déclaration publiée lundi, le bloc démocratique a indiqué que l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) avait voté, lors de la plénière du 7 octobre dernier, pour l’adoption de mesures exceptionnelles pour garantir la continuité du travail parlementaire pendant la période à venir.

Il a ajouté qu’à l’issue de l’opération de vote et du visionnage des images et de la séquence vidéo du processus en question, » il s’est avéré et sans le moindre doute possible qu’il était impossible d’obtenir le nombre de vote annoncé, soit 118 voix « .

En outre, les députés qui allaient s’y opposer ou s’abstenir n’ont pas eu l’occasion de voter, précise le bloc.

Le bloc démocratique a, dans ce contexte, fait part de son opposition à cette opération de vote et de la discréditation de ses résultats, réclamant de la présidence de l’ARP la publication immédiate de la liste des députés ayant voté pour ces mesures, comme il est procédé dans tous les processus de vote.

» La publication de cette liste tarde à arriver depuis plus de deux semaines. Une violation manifeste du règlement intérieur « , s’est indigné le bloc démocratique.

Pour lui, « il s’agit d’une gestion absurde des séances plénières par la présidence du parlement. Le bloc se réserve le droit d’utiliser tous les moyens légaux pour défendre la crédibilité du parlement et de ses décisions ».

Le 7 octobre dernier, le parlement avait adopté, en plénière, un projet de décision concernant l’adoption de mesures exceptionnelles pour le travail au parlement avec 118 voix pour.

Selon un communiqué du parlement, les présidents des blocs parlementaires ont, à l’issue de leur réunion, estimé impératif d’assurer la continuité du travail parlementaire en cette conjoncture sanitaire délicate, causée par la pandémie de Coronavirus