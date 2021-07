ARP: Les actes de violence ne sont pas spontanés, selon Kourchid

Le vice-président de l’ARP, chargé des relations avec la magistrature et les instances constitutionnelles, Mabrouk Kourchid, a révélé qu’il a déposé, ce jeudi, sa démission du Bureau du Parlement, au motif, a-t-il expliqué, qu’il n’existe plus aucune possibilité de dialogue au sein de la présidence de l’ARP et de son bureau.

- Publicité-

Dans une déclaration à Mosaïque fm, il a dénoncé le passage en force des projets de loi lors des séances plénières marquées par les actes de violence répétés ainsi que dans les couloirs du Parlement.

Kourchid n’a pas écarté que les scènes de violence à l’ARP ne soient pas spontanées mais programmées par toutes les parties, selon ses dires.