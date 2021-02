ARP : Les députés du PDL troublent la tenue de la plénière !

Un climat de tension a régné lors de la séance plénière, tenue ce matin, à l’ARP, et réservée à l’examen de projets de loi à caractère économique et financier en raison des troubles provoqués par la députée et présidente du bloc Destourien libre, Abir Moussi qui s’est mise à scander des slogans contre le gouvernement.

Une réaction qualifiée d’irresponsable par la première vice-présidente de l’Assemblée, Samira Chaouachi.

Moussi s’en est également prise au rapporteur de la Commission parlementaire des finances, de la planification et du développement, Faycel Derbel et au ministre de l’Economie, des Finances et de l’appui à l’investissement, Ali Kooli, lors de la présentation du rapport de la commission relatif au premier projet de loi.

Elle a également interrompu la prestation de serment du député Toumi Hamrouni qui remplace la députée Mahrzia Laabidi récemment décédée.

En raison de l’absence de demandes d’interventions de la part des députés, le Projet de loi portant approbation du contrat de prêt conclu à Tunis le 3 juin 2020 entre la République tunisienne et la Banque allemande pour la reconstruction (KfW) pour le financement du programme d’appui aux réformes dans le secteur bancaire et financier-phase II, a été directement soumis au vote.

Il est à noter que l’ordre du jour de la plénière comporte aussi l’examen du Projet de loi n° 106/2020 portant approbation de l’accord cadre de ligne de crédit et l’accord de prêt conclus le 22 octobre 2020 entre la République tunisienne et l’Agence française de développement pour la contribution au financement du programme d’appui aux réformes pour favoriser la résilience de l’économie tunisienne et du Projet de loi n° 114/2020 portant approbation du contrat de prêt conclu le 13 juillet 2020, entre le la République tunisienne et l’Institut Allemand de Crédit pour la Reconstruction pour le financement du programme d’appui aux réformes dans le secteur public -phase I-

La plénière du mardi intervient suite à la décision de l’ARP votée, le 19 janvier 2021 et relative au recours aux mesures exceptionnelles pour garantir la continuité du travail au parlement pendant un mois, renouvelable deux fois sur décision du bureau.