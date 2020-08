ARP: Les vacances parlementaires se poursuivront durant deux mois, à compter du 1er août

Le bureau de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a décidé que les vacances parlementaires se poursuivront durant deux mois, à compter du 1er août jusqu’au 30 septembre 2020.

Selon un communiqué du parlement, le bureau de l’ARP a pris cette décision lors de sa réunion jeudi, et ce conformément à la Constitution et au règlement intérieur du parlement.

Le bureau de l’ARP demeure cependant en état de réunion, en prévision des exigences et échéances nationales, précise la même source.

Au cours de la réunion, il a été procédé également à l’examen des projets et des propositions de loi qui ont été soumis aux commissions. La réunion a été aussi l’occasion de fixer le calendrier pour la constitution des structures parlementaires en prévision de la prochaine session, indique le communiqué.

En ce qui concerne les motions présentées par le mouvement Ennahdha, il a été décidé de les examiner à l’ouverture de la prochaine session parlementaire, apprend-on de même source