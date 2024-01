Arrestation à Bizerte d’un condamné à plus de 350 ans de prison en cavale

Un jeune trentenaire, recherché pour des condamnations par contumace à des peines de prison totalisant plus de 350 ans de prison dans des affaires de fraude et d’émission de chèques sans provisions a été arrêté et écroué, sur décision du parquet du tribunal de première instance de Bizerte..

Selon Radio Mosaïque FM, lundi 22 janvier, suite à des informations parvenues aux agents de police de Menzel Jemil, dans le gouvernorat de Bizerte, sur la présence du condamné en fuite, dans la région, ils l’ont mis sous surveillance, avant de l’interpeller à la faveur d’une embuscade dans un marché..