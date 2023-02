Arrestation de Chaima Aissa et Jawhar Ben M’barek

Selon des sources informées, citée par Mosaique FM, mercredi soir 22 février, l’activiste politique et membre du Front du salut national, Chaima Aïssa, a été arrêtée, le même soir, par les agents de l’Unité nationale de recherche dans les crimes terroristes et des crimes touchant à l’intégrité du territoire national et ce, en exécution d’un mandat émis par le Parquet auprès du Pôle judiciaire antiterroriste.



D’après les mêmes sources, l’interpellation de Chaima Aïssa est en lien avec celle du secrétaire général d’Al Jomhouri, Issam Chebbi, arrêté plus tôt dans la journée, pour des présomptions d’ implication dans la conspiration contre la sécurité de l’Etat.

Il est à noter que le Parquet a, également, ordonné l’arrestation du membre et porte-parole du Front du salut national, Jawhar Ben M’barek.