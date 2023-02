Arrestations en Tunisie: L’ONU exprime son inquiétude

Le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker Turk, s’est alarmé mardi de l’aggravation de la répression en Tunisie, rapporte l’AFP.

« Le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker Turk, a exprimé aujourd’hui son inquiétude face à l’aggravation de la répression contre les opposants politiques et la société civile en Tunisie, y compris les attaques contre l’indépendance du système judiciaire », a déclaré le porte-parole de Turk, Jeremy Laurence, aux journalistes à Genève.

« Depuis samedi, au moins neuf personnes, dont d’anciens fonctionnaires, auraient été arrêtées et certaines placées en détention, pour des raisons de sécurité et de corruption », a-t-il ajouté.

Laurence a déclaré que la Commission des droits de l’homme des Nations unies appelle les autorités tunisiennes à « respecter les normes de procédure et de procès équitable dans toutes les procédures judiciaires et à libérer immédiatement toutes les personnes détenues arbitrairement ».

Il a souligné que la Tunisie avait « de plus en plus souvent engagé des procédures pénales contre des opposants perçus comme tels » et s’est dit préoccupé par le fait que « certaines des personnes détenues pour des motifs liés à la critique du gouvernement aient été jugées par des tribunaux militaires ».

« Nous appelons les autorités à cesser immédiatement les pratiques consistant à juger des civils devant des tribunaux militaires. »

« Nous appelons les autorités à œuvrer pour mettre la législation, les procédures et les pratiques du secteur de la justice en conformité avec les normes et standards internationaux applicables », a-t-il ajouté.