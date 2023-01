Arts martiaux mixtes: L’athlète tunisien Hamza Hamry face aux Irlandais Nikolay Grozdev

Le combattant tunisien Hamza Hamry disputera son cinquième combat contre l’Irlandaise Nikolay Grozdev. Ce combattant a 4 victoires et une défaite et s’entraîne à Straight Blast Gym – Irlande avec des champions de l’UFC tels que le célèbre combattant Conor McGregor, Johnny Walker et Artem Lobov et d’autres héros. Le record professionnel de Hamza est quatre victoires invaincues.

Le tournoi sera le Centurion FC prévu le 20 janvier 2023 à Belgrade en Serbie. Il a également déclaré que le tournoi comprendra de nombreuses nationalités et personnalités bien connues et est le seul tunisien et arabe qui sera impliqué dans cet événement énorme.