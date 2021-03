« Assurances MAGHREBIA » intégrera, le 1er avril 2021, l’indice TUNINDEX et les indices sectoriels

A partir de jeudi 1er avril 2021, la société « Assurances Maghrebia » intègrera l’indice TUNINDEX et les indices sectoriels « 8000 – Sociétés Financières » et « 8500 – Assurance » a annoncé, lundi, la Bourse de Tunis. Et de préciser dans un communiqué publié sur son site web, que le Comité des Indices Boursiers a décidé, lors de sa réunion du 26 mars 2021, de mettre à jour les échantillons de l’indice TUNINDEX et les indices sectoriels. Le nombre des titres admis s’élève, ainsi, à 4500 mille sachant que les négociations sur le marché principal de la Cote de la Bourse de Tunis des titres de la société « Assurances Maghrebia », ont démarré le 30 décembre 2020.

