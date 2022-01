Assurer ses vacances sans se déplacer : BH Assurance propose l’assistance voyage 100% en ligne via Wininti

L’assistance voyage étant un document nécessaire pour tous les Tunisiens souhaitant effectuer un voyage à l’étranger, il obligeait jusqu’à présent tout voyageur à passer par des agences physiques pour établir le contrat d’assistance.

Pour continuer à faire du numérique une force, BH Assurance propose désormais de souscrire et payer son assistance voyage directement en ligne via la plateforme Wininti. A l’issue de la souscription, chaque adhérent dispose ainsi de sa garantie de protection qu’il suffit d’imprimer et de glisser dans son dossier de voyage.

Lancée il y a environ un an par BH Assurance, Wininti, la 1ère application mobile omnicanale dans le secteur de l’assurance en Tunisie, a réussi le pari de faciliter les démarches de ses adhérents en période de confinement. L’interface client en ligne, accessible sur mobile et sur PC, propose des services en ligne sans cesse renouvelés :

la demande de devis et la souscription 100% en ligne d’une assurance automobile, multirisque habitation & assistance voyage,

la demande de devis d’une assurance automobile et multirisque habitation en moins de 3 minutes,

le suivi des frais de santé et des sinistres,

la déclaration de sinistres automobile en ligne.

BH Assurance compte bien continuer à faire évoluer Wininti afin de digitaliser plus de services d’assurance pour ses adhérents et prépare déjà de nouveaux lancements pour 2022.