Attaque à Moscou : Le bilan monte à 115 morts, Daesh revendique

Au moins 115 personnes sont décédées au cours de la fusillade et de l’incendie survenus à Moscou , vendredi 22 mars, selon le dernier décompte du FSB, le service de renseignements russe. « Des inconnus ont ouvert le feu » dans la salle de concert du Crocus City Hall. L’attaque a été revendiquée par le groupe État islamique. Sur un de ses comptes Telegram, Daech a affirmé que ses combattants « ont attaqué un grand rassemblement (…) dans les environs de la capitale russe Moscou ». La diplomatie russe dénonce quant à elle « un attentat terroriste sanglant ».

Les assaillants ont pris la fuite après l’attaque et étaient encore recherchés par les forces de sécurité russes samedi matin. Un journaliste de l’agence de presse publique Ria Novosti évoque des individus en tenue de camouflage. En plus de la fusillade, la même source rapporte le lancement d' »une grenade ou une bombe incendiaire » provoquant l’incendie dans la salle. Le gouverneur de la capitale russe a expliqué sur Telegram que le feu était circonscrit, tôt ce samedi.

La présidence ukrainienne, par la voix d’un conseiller, a affirmé que Kiev « n’a absolument rien à voir avec ces événements ». Le renseignement militaire ukrainien a même accusé « les services spéciaux russes » d’avoir planifié l’attaque.

Si Vladimir Poutine n’a pas encore pris la parole officiellement, plusieurs pays ont apporté leur soutien à la Russie. « Les images qui nous parviennent depuis Moscou sont terribles. Nos pensées vont aux victimes et blessés et au peuple russe », a déclaré le ministère français des Affaires étrangères. La Maison Blanche dénonce également des « images horribles et difficiles à regarder ». Les services de renseignements américains avaient récemment prévenu les autorités russes qu’il existait, selon leurs informations, un risque d’attaque à Moscou. Les États-Unis avaient également évoqué un risque imminent auprès de leurs ressortissants en Russie.