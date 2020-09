Attaque de Akouda: Seize accusés déférés, lundi, devant le juge d’instruction du Pôle judiciaire antiterroriste

Seize personnes accusées dans l’affaire de l’attaque terroriste de Akouda ont été déférées, lundi, devant le juge d’instruction près le Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme.

C’est ce qu’a indiqué, ce soir, à l’agence TAP, le substitut du procureur de la République au Tribunal de première instance.

Deux procès-verbaux d’arrestation ont été rédigées. Le premier mentionne un lien direct avec le crime et la mort de l’adjudant Sami Mrabet et le deuxième fait état d’un lien indirect avec le crime, à savoir l’apologie de l’attaque terroriste de Akouda.

Il a précisé que le ministère public a diligenté deux informations judiciaires sur l’attaque de Akouda et a chargé, le 21 septembre, le juge d’instruction près le pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme de l’enquête.

Et d’ajouter que le juge d’instruction a entendu 11 accusés et émis des mandats de dépôt contre trois d’entre eux. Huit comparaitront en état de liberté. Les cinq autres seront entendus ultérieurement.

Le 6 septembre 2020, deux gardes nationaux ont été percutés par trois terroristes à bord d’un véhicule au niveau du croisement d’Akouda à El Kantaoui. Les trois assaillants ont été abattus.

L’adjudant Sami Mrabet a été tué lors de cette attaque et l’adjudant Rami Limam a été grièvement blessé.