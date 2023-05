Attaque de Djerba : témoignage de René Trabelsi

L’ancien ministre du Tourisme, René Trabelsi, a fait savoir, ce mercredi à 10 mai, lors de son passage dans Ahla Sbeh sur Mosaïque FM, qu’il se trouvait à la synagogue de la Ghriba avec les membres de sa famille lors de l’attaque qui a eu lieu mardi 9 mai aux abords de la synagogue de la Ghriba à l’île de Djerba . Il a expliqué que les lieux étaient presque vides car la plupart des visiteurs étaient déjà partis.

« Les tirs étaient nourris et l’assaillant a tenté de s’introduire dans l’enceinte de la synagogue. Les agents de sécurité ont bloqué les issus rapidement et les agents de lutte contre le terrorisme ont été d’un très grand professionnalisme. Un carnage a été évité grâce à l’opposition et au courage des agents. L’assaillant portait un gilet pare- balles ce qui a rendu sa neutralisation un peu difficile. Il est arrivé sur les lieux portant son uniforme pour tenter d’accéder sans être découvert. Mais les agents accrédités portaient des badges en plus de leurs uniformes ».

L’ancien ministre a confirmé l’identité des victimes parmi les visiteurs. « Le jeune Aviel Haddad accompagnait son cousin venu de Marseille spécialement pour la visite annuelle de la Ghriba. Au moment de l’attaque le groupe a tenté de s’abriter derrière les bus stationnés dans le parking », a-t-il expliqué.



Trabelsi a révélé qu’il a reçu des informations selon lesquelles un agent de sécurité parmi les blessés est dans un état critique. Par ailleurs, René Trabelsi a déploré l’amalgame qui persiste entre la cause palestinienne et la communauté juive en Tunisie. Il a lancé à cette occasion un appel à l’unité pour barrer la route aux incitateurs qui veulent voir les Tunisiens divisés. C’est un accident grave qu’il faut affronter et prendre toutes les dispositions pour traiter ses impacts, a-t-il conclu.