Attayar renonce au ministère de l’Intérieur et se dit « prêt au pouvoir »

Attayar est prêt à exercer le pouvoir, a affirmé le président de son groupe parlementaire, Ghazi Chaouachi, ajoutant que les perturbations qui agitent le pays sont dues aux luttes internes au sein d’Ennahdha, ce qui s’est traduit par un épisode de plus d’un mois, sans la moindre claire vision, selon ses dires.

S’exprimant, mercredi, sur Mosaïque fm, il a souligné que son parti a renoncé au ministère de l’Intérieur et accepté ceux de la Réforme administrative et de la Justice, mettant l’accent sur la nécessité que le parti Attayar et le mouvement Achaab fassent partie du nouveau gouvernement, et ce, a-t-il expliqué, pour ne pas permettre à Ennahdha de se livrer à l’exercice solitaire du pouvoir et s’y arroger une toute-puissance.