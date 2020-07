Audiovisuel: L’UGTT se félicite de l’Initiative législative du gouvernement

Le bureau exécutif de l’UGTT s’est félicité de l’adoption, par le gouvernement de l’initiative législative sur l’audiovisuel la qualifiant de « choix le plus judicieux et efficace » dans une déclaration où elle exhorte les parties nationales au parlement à « soutenir l’initiative et à la voter, pour une presse libre et indépendante et barrer la route à toute tentative visant à semer le trouble et à porter atteinte aux instances indépendantes ainsi qu’aux institutions de l’Etat et aux fondements de la démocratie ».

L’Union met l’accent, dans ce sens, sur le besoin de mettre fin aux décrets-lois et d’élaborer une loi globale de l’audiovisuel conformément aux dispositions de la Constitution de 2014.

Mercredi, la Commission des droits et libertés a approuvé, à la majorité de ses membres, l’initiative relative à l’amendement du décret-loi 116 et la création d’une instance indépendante de la communication audiovisuelle. Ces propositions ont été vivement critiquées par, notamment, la HAICA et le Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT).