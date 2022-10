Augmentation de la valeur des exportations nationales de fruits, à plus de 135 MD, à fin septembre 2022

La valeur des exportations tunisiennes de fruits a augmenté de 51,9 millions de dinars, entre 2021 et 2022 (9 mois), à 135,6 MD, selon les données recueillies par l’Agence TAP, auprès du Groupement Interprofessionnel des Fruits (GIFruits).

D’après les statistiques du Groupement, à fin septembre, les quantités exportées ont aussi, évolué de 34,5 mille tonnes en 2021, à 53,2 mille tonnes, cette année.

La Libye figure en tête de liste des pays importateurs, puisqu’elle accapare la part du lion des exportations nationales de fruits, passant de 45,6 MD (27 mille tonnes), en 2021, à 92 MD (43,6 mille tonnes).

Elle est suivie de loin par l’Italie qui importe de la Tunisie des fruits pour une valeur de 13,8 MD ( 6 mille tonnes).

A contrario, la valeur des exportations nationales est en baisse, vers certains marchés traditionnels tels que les Emirats arabes unis (en chute à 9,8 MD, pour 793 tonnes), le Koweit (5 MD pour 399 tonnes) et le Qatar (4 MD) .

Cette baisse est expliquée par GIFruits par l’enchérissement du coût du transport aérien, au cours de ces deux dernières années.

La Tunisie exporte des fruits vers 21 pays dans le monde, elle les vend en Côte d’Ivoire, Kenya, Norvège et Lituanie outre l’Angleterre et l’Allemagne, mais à des quantités tres modestes.

De même, les statistiques font ressortir que la pastèque est le fruit le plus exporté par la Tunisie, durant l’année 2022, ( 23,3 MD, pour 19,3 mille tonnes), ainsi que la pêche (34,7 MD pour 11,4 mille tonnes) et l’abricot (16,6 MD pour 5,8 mille tonnes).

