Augmentation des intentions d’investissement dans les services de 2,7%

Les investissements déclarés dans les activités de service ont enregistré une augmentation de 2,7%, en 2022 (1046.2 MD contre 1018.2 MD en 2021), selon le bulletin de conjoncture publié par l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII).

Le nombre de projets déclarés est passé de 8 616 à 9 254, au cours de l’année 2022, soit une augmentation de 7,4%. Le nombre d’emplois à créer a atteint 30260 contre 29656 durant l’année 2021, soit une augmentation de 2%.

Toutefois, les investissements déclarés dans les activités de services totalement exportateurs ont enregistré une baisse de 6,9%, avec un montant 109.8 MD, contre 117.9 MD durant la même période de l’année 2021.

Les investissements à participation étrangère déclarés dans les activités de service lors de

l’année 2022, ne représentent que 11% du total des investissements déclarés. Ces investissements sont passés de 75.7 MD, en 2021 à 122.6 MD, en 2022, enregistrant ainsi, une augmentation de 62%.

Le nombre de projets à participation étrangère a avancé de 25,6%, en passant de 960 lors de l’année 2021 à 1206 durant la même période de l’année 2022. Idem, les emplois à créer, ont

connu une hausse de 23,2%.

Il est à signaler que, les intentions d’investissement déclarées par les tunisiens dans les services, ont connu une augmentation de 5,1% au niveau du nombre de projets et une diminution de 2% en termes d’investissement et d’emplois à créer.

Au niveau des services connexes à l’industrie, l’investissement déclaré qui représente 32,9%

de l’investissement total déclaré dans les activités de service, a enregistré une baisse de 4,7%, passant de 361.0 MD au cours de l’année 2021, à 344.0 MD en 2022.

Par ailleurs, il est à noter que le nombre de projets connexes à l’industrie a diminué de 0,4%

en passant de 5962 à 5940 lors de l’année 2022, et que le nombre des emplois y afférents

est passé de 15512 postes d’emplois durant l’année 2021, à 15621, en 2022, en légère hausse de 0,7%.

