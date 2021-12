Augmentation du capital de l’ATB: C’est fait

L’Arab Tunisian Bank (ATB) informe que les 28 000 000 certificats d’investissements émis dans le cadre de l’augmentation du capital de l’ATB réservée à l’Arab Bank et décidée par l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 26/11/2021, ont été totalement souscrits au prix unitaire de 2,500 dinars, soit 1 dinar valeur nominale et 1,500 dinar prime d’émission par certificat d’investissement, et libérés le 16/12/2021. Suite à cette augmentation, le capital social de l’Arab Tunisian Bank est passé de 100 000 000 à 128 000 000 de dinars divisé en 100 000 000 actions ordinaires d’une valeur nominale d’un (01) dinar chacune et 28 000 000 certificats d’investissement d’une valeur nominale d’un (01) dinar chacun. Conformément à l’article 378 du Code des Sociétés Commerciales, il est créé 28 000 000 certificats de droit de vote qui seront répartis entre les porteurs d’actions tels qu’ils apparaissent sur le registre des actionnaires arrêté à la clôture de la journée de bourse du 16/12/2021, au prorata de leurs droits.

