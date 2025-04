Baisse de 25,8% des recettes d’exportation de l’huile d’olive malgré une hausse des quantités exportées

Les recettes d’exportation de l’huile d’olive tunisienne ont atteint 2126,2 MD au terme des cinq premiers mois de la campagne 2024/2025 (à fin mars 2025), baissant de 25,8% par rapport à la même période de la campagne 2023/2024, selon les statistiques publiées, mardi, par l’ONAGRI.

Le prix moyen de l’huile d’olive durant le mois de mars 2025, a baissé de 54% par rapport au même mois de la campagne précédente avec une variation de 8 D/kg à 18,4 D/kg, selon les catégories.

Les quantités exportées ont atteint 157,2 mille tonnes à fin mars 2025, en hausse de 46,3% par rapport à la même période de la campagne précédente (2023/2024). Les quantités de l’huile d’olive conditionnée représentent seulement 10,2% du volume exporté. L’ONAGRI pointe une quasi-stagnation de la part de l’huile conditionnée exportée par rapport à la même période de la campagne précédente. Par ailleurs, la catégorie extra vierge représente à elle seule 82,7% du volume total exporté. Seulement, 15,8% des recettes proviennent des exportations de l’huile d’olive conditionnée.

Le marché européen (UE) attire la part la plus importante des exportations nationales de l’huile d’olive (60,8%), suivi par l’Amérique du Nord (23,2%) et l’Afrique avec seulement 9,8%. Le 1er pays importateur de l’huile d’olive tunisienne est l’Italie avec une part de 29,8% des quantités exportées durant les cinq premiers mois de la campagne 2024/2025, suivie par l’Espagne (26,9%) et les États-Unis (18,6%).

S’agissant de l’huile d’olive biologique, le volume des exportations a atteint 30 mille tonnes d’une valeur d’environ 411,2 MD à fin mars 2025. Néanmoins, la part de l’huile d’olive biologique conditionnée n’a pas dépassé 4% du total du volume de l’huile d’olive biologique exportée. Quant au prix, la moyenne du prix de l’huile d’olive biologique a atteint 13,70 D/kg variant entre 13,51 D/kg pour le vrac et 18,12 D/kg pour le conditionné.

Le 1er pays importateur de l’huile d’olive biologique tunisienne est l’Italie avec une part de 60% des quantités exportées suivie par l’Espagne (20%) et les États-Unis (11%).

