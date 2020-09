Baisse de 36% du nombre des accidents de la route

Le nombre des accidents de la route en Tunisie a enregistré, dans le cadre du programme vacances en sécurité, une baisse de 36%, se situant bien au-delà de l’objectif fixé estimé à 25%.

Dans une déclaration, jeudi, à l’agence TAP, à l’occasion de l’évaluation du programme vacances en sécurité, Mourad Jouini, chargé de l’information au sein de l’Observatoire national de la sécurité routière, a fait savoir que 717 accidents ont été enregistrés alors que l’objectif était de ne pas dépasser les 844 accidents au terme du programme.

Et d’ajouter que les accidents mortels ont diminué durant les mois de juillet et d’août 2020, le nombre des personnes tuées dans ces accidents de la route s’étant établi à 181 personnes, contre une moyenne de 261 personnes durant les trois dernières années.

Par ailleurs, Jouini a fait savoir que l’Observatoire est sur le point d’achever l’élaboration d’une stratégie nationale pour la sécurité routière, et ce en collaboration avec toutes les parties prenantes.

Selon le bilan de l’Observatoire national de la sécurité routière, 2639 accidents de la route ont eu lieu durant la période s’étalant du 1er janvier au 28 août 2020. Ils ont fait 599 morts et 3863 blessés.

Jouini a également indiqué que le gouvernorat de Tunis arrive en tête du classement des gouvernorats qui comptent le plus grand nombre d’accidents de la route (474), provoquant la mort de 74 personnes et 625 blessés, suivi du gouvernorat de Nabeul (212 accidents 44 personnes tuées et 366 blessés) et de celui de Ben Arous (210 accidents, 29 personnes tuées et 285 blessés).

Les gouvernorats de Kasserine, Kairouan, Mahdia, Béja, Bizerte, Jendouba, Siliana, Sousse, Sfax, Gabès, Kebili, Gafsa et Médenine ont enregistré une baisse des accidents de la route dépassant les 25% durant la période marquant le lancement du programme vacances en sécurité.

Quant aux gouvernorats de Tunis, Ariana, Ben Arous, La Manouba, Monastir, Zaghouan, Nabeul, Sidi Bouzid et Tataouine, ils n’ont pas atteint l’objectif fixé dans le cadre dudit programme.