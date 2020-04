Baisse de 37,18% du chiffre d’affaires de New Body Line

Le chiffre d’affaires global de New Body Line a diminué, au cours du premier trimestre de 37,18% à 941 256 DT, contre 1498 405DT, au cours de la même période de 2019, à cause de l’arrêt de l’activité commerciale de ses clients à partir du mois de février 2020, suite à la pandémie du Covid-19 en Europe.

Ces perturbations ont engendré un arrêt total des ventes dans le secteur textile en Europe, a expliqué la société dans un communiqué publié par la BVMT.

Et d’ajouter que des commandes n’ont pas pu être livrées, à cause de la fermeture de ses clients de leurs dépôts de stockage et dont la livraison était prévue le courant du mois d’Avril 2020.

La société a ajouté que durant le premier trimestre elle a travaillé avec 11 clients dont 1 local et elle n’a pas fait d’investissement au cours du 1er trimestre 2020.

Cependant la société a souligné qu’elle maintient toujours son niveau d’endettement à long et moyen terme MT à zéro et dispose d’une trésorerie largement excédentaire générant des produits de placement substantiels.

Il convient de noter que durant le 1ertrimestre 2020, la production totale en pièces a diminué de 33,48% avec un volume global de 102 459 pièces produites et vendues contre 154 022 pièces pour la même période de 2019.Cette régression s’explique essentiellement par la baisse de la production de la lingerie intelligente de -55,45% qui n’a pas pu être compensée par l’augmentation de 36,52% dans la lingerie basique.