Baisse de 7% de la production totale de l’électricité en janvier 2024

La production totale d’électricité a enregistré une diminution de 7%, en janvier 2024, pour se situer à 1440 Gigawatts/h (y compris autoproduction renouvelable), selon le rapport mensuel sur la conjoncture énergétique du mois de janvier 2024, publié par l’Observatoire National de l’Energie et des Mines

La production d’électricité destinée à la consommation locale a enregistré une baisse de 3 %, au cours de la même période. Ainsi, les achats d’électricité de l’Algérie et de la Libye ont couvert 15% des besoins du marché local en janvier 2024.

La STEG conserve toujours la part du lion dans la production électrique avec 97% de la production nationale en janvier 2024. L’électricité produite à partir de gaz naturel (STEG + IPP) a enregistré une diminution de 8%. La production d’électricité à partir des énergies renouvelables s’est située à 4,7%.

Selon le rapport, les ventes d’électricité ont enregistré une enregistré une diminution de 11% entre janvier 2023 et janvier 2024.

Les ventes des clients de la haute tension ont enregistré une diminution de 24%, celles des clients de la moyenne tension ont enregistré, aussi, une légère baisse de 2%.

Les industriels restent les plus grands consommateurs d’électricité avec 84% de la totalité de la demande des clients « haute tension » en janvier 2024.

La majorité des secteurs ont enregistré une baisse des ventes principalement l’industrie du papier et de l’édition (-14%), des industries extractives (-8 %) et des IMCCV (-20%) contre une hausse des ventes du secteur alimentaire et du tabac (+15%) et de tourisme (+12%).