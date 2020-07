Baisse de 91% du CA de « GIF Filter » durant le 2e trimestre de 2020

La société Générale industrielle de filtration (GIF Filter) a enregistré, durant le 2ème trimestre de 2020, une diminution de 91% de son chiffre d’affaires, par rapport à celui enregistré à la même période de l’année 2019, selon une note de la Bourse de Tunis.

Cette baisse est due à la chute des ventes locales de 1 961 142 dinars causée par la fermeture de la société pendant la période du confinement sanitaire général.

Elle est également expliquée par une baisse des ventes à l’export de 1 199 062 dinars qui est due à la non disponibilité de la totalité des matières premières importées de l’Europe, selon la même source.

A fin juin 2020, la production a chuté de 720 223 unités à cause de la fermeture de l’usine durant la période du confinement général et à la non disponibilité des matières premières importées.