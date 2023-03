Baisse des exportations de 6,5% en février 2023

Le volume des échanges commerciaux s’est caractérisé, en février 2023, par une baisse des exportations de 6,5 %, après une hausse de 4,4 % en janvier de cette année, selon la note mensuelle sur « le commerce extérieur aux prix constants pour le mois de février 2023 » publiée, jeudi, par l’Institut National de la Statistique (INS).Les importations ont, en revanche, enregistré une augmentation de 1,7%, après le fléchissement de 5,9% observé en janvier dernier. Suite à cette évolution, le taux de couverture en volume a perdu 7 points pour atteindre 80,3%.

Hors énergie, les exportations et les importations ont baissé en volume respectivement de 0,8% et 5,4%, après les augmentations observées au mois de janvier 2023. En termes de prix, une stagnation (0,2%) est enregistrée au niveau des d’exportations alors que les prix des produits importés demeurent en baisse de 6,7 % par rapport à janvier.Selon l’INS, la baisse des exportations s’explique par le repli du volume des exportations des secteurs de l’énergie (-76,4%), du textile, habillement (-2,4%), des industries mécaniques et électriques (- 1,4%) , ainsi que des industries diverses ( -2,5%).En revanche, le volume des exportations du secteur des mines, phosphates et dérivés s’est amélioré de 6,6%, tandis que celui des industries agricoles et alimentaires a connu une hausse de 3,9%.D’autre part, la hausse des importations provient d’une part de la hausse du volume des importations d’énergie (+44,81 %), et d’autre part de la baisse du volume des importations des produits alimentaires ainsi que des biens d’équipement (-7%). Cependant, le volume des biens de consommation est quasi-stable (+ 0,3%), tandis que le volume des matières premières a légèrement augmenté de 0,5 %.

Les prix des produits hors énergie sont quasi-stable (-0,2%) du côté des exportations, alors qu’ils sont en baisse de 3%, pour les importations.