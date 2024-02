Baisse des températures avec pluies éparses à partir de cet après-midi

Le temps sera à partir de cet après-midi, 23 février 2024, favorable à la chute de pluies éparses et provisoirement orageuses sur les régions du Nord-Ouest et du Centre.

Elles concerneront localement les régions de l’Est pendant la nuit, selon un bulletin de suivi de l’Institut National de la Météorologie (INM).

La chute de pluie est prévue également demain samedi sur la plupart des régions de l’Est surtout l’après midi. La pluie sera orageuse et parfois abondante sur les régions du Nord-Est et du centre, la quantité de pluie, qui sera enregistrée selon l’INM, variera entre 30 et 50 mm, avec chute de grêles dans des endroits limités.

Les températures seront en baisse dans les différentes régions, avec une chute de neige sur les hauteurs de Kasserine et Siliana, pendant la nuit.