Une baisse des températures est annoncée dimanche, par l’INM, les maximales varieront entre 19 et 23 degrés dans les hauteurs et les régions côtières et entre 24 et 28 degrés dans le reste des régions.

L’Institut national de la Météorologie prévoit, aussi, des chutes de pluies éparses et orageuses sur le Nord, le centre et localement le sud.

Les vents souffleront de secteur nord, d’une vitesse modérée, ne dépassant pas 30 km/h et la mer sera agitée à peu agitée.