Baisse du chiffre d’affaires consolidé de la société Atelier du Meuble Intérieurs de -9%

Le chiffre d’affaires consolidé de la société Atelier du Meuble Intérieurs (SAM), à la fin du 1er trimestre 2020, a régressé de -9%, en glissement annuel, pour s’établir à 4,9 millions de dinars (MD).

cette “baisse est due, essentiellement, au confinement, décidé par le Gouvernement, afin de lutter contre la propagation du virus Covid-1, fait savoir lundi la société.

Toutefois, elle a assuré que le carnet de commandes confirmées et reportées suite à la suspension de l’activité, lui permettra de rattraper le ralentissement des chiffres d’affaires observés courant le premier trimestre.

Pour ce qui est de l’endettement, la SAM a fait état d’une dette à hauteur de 2,3 MD, à fin mars 2020. Cette dette a été allouée principalement à “l’acquisition, l’aménagement et l’installation technique de l’usine mitoyenne et une autre partie sous forme de leasing dédié au renforcement du parc mobile”.