L’US Monastir, tenant du titre, et le Club Africain se sont qualifiés pour la finale de la coupe de Tunisie de basket-ball (messieurs) grâce à leur victoire respectivement face à l’ES Radès (80-70) et Ezzahra Sport (79-72), en demi-finales disputées lundi.

La finale aura lieu le 4 juin prochain à la salle omnisports de Radès.

Demi-finales :

A Monastir :

US Monastir – ES Radès 80-70

A Ezzahra :

Ezzahra Sport – C. Africain 72-79

