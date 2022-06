Basket: Kais Saied reçoit l’équipe de l’US Monastir, vainqueur de la BAL

Le président de la République, Kais Saied a reçu, ce vendredi, au palais de Carthage, les membres de l’équipe de basket-ball de l’US Monastir qui vient de remporter le titre de la Ligue africaine de basket-ball (BAL).

Le chef de l’Etat a salué l’équipe monastirienne pour cette consécration et pour ses efforts consentis afin de hisser haut le drapeau national lors des grandes manifestations régionales et internationales. Il a exhorté, à cette occasion, tous les sportifs tunisiens à lui emboîter le pas et à faire preuve d’un esprit de vainqueur.