Basket-la sélection nationale face à l’équipe des joueurs étrangers en amical, ce samedi à Monastir

La sélection tunisienne de basket-ball a débuté lundi à Monastir, son stage de préparation qui se poursuivra jusqu’au 29 février courant.

Ce stage sera ponctué par un match d’application face à une équipe composée de joueurs étrangers évoluant dans le championnat national, samedi 22 fevrier à la salle de Monastir à partir de 16h30 en présence du nouveau sélectionneur l’Allemand Dirk Bauermann qui a remplacé le Portugais Mario Palma.

Bauermann tiendra à cette occasion, une conférence de presse après le match.

Le cinq national rappelle-t-on, se prépare pour le Tournoi de Qualification Olympique prévu en juin prochain en Croatie et au cours duquel la Tunisie défendra sa dernière chance de qualification aux Jeux olympiques de Tokyo-2020 aux côtés de la Croatie et du Brésil.

Les joueurs retenus pour le stage sont: Mohamed Hadidane, Firas Lahiani, Haythem Saada, Mohamed Abbassi, Zied Channoufi, Lassaad Chouaya, Omar Mouhli, Omar Abada, Jawhar Jawadi, Mohamed Adem Rassil, Amrou Bouallègue, Hosni Ilehi, Oussama Chabbouh, Achraf Gannouni et Farès El Euchi.