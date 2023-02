Basket – Tournoi de Dubaï: le Club africain en demies

Le Club Africain s’est qualifié pour les demi-finales du tournoi international de Dubaï de basket-ball en battant jeudi la formation libyenne d’Al Nasr 74-64 en quarts de la compétition.

Les rouge et blanc affronteront samedi le vainqueur de l’autre quart de finale qui opposera demain vendredi Dynamo du Liban à l’AS Salé du Maroc.

Rappelons que le représentant tunisien a remporté, lors du premier tour, deux victoires face à l’AS Salé (73-51) et au Club Beyrouth (74-71) et concédé une défaite devant Al Ryadhi (62-68), dans le cadre du groupe B.

