Basket – Transfert : Makram Ben Romdhane monastirien pour une année renouvelable

L’US Monastir, détenteur du doublé, a signé un contrat avec l’international tunisien Makram Ben Romdhane pour une année renouvelable, annonce le club monastirien, sur sa page officielle facebook.

Lors des deux précédentes saisons, Ben Romdhane (31 ans) avait évolué dans le championnat francais de Pro B au sein des clubs de Fos BP et Saint-Chamond. Auparavant, il avait joué dans les rangs de Murcie en Espagne, Houmenetmen au Liban et Sporting Alexandrie en Egypte.

Le joueur a débuté sa carrière au sein de l’Etoile du Sahel avec laquelle il a été sacré cinq fois champion de Tunisie et remporté quatre fois la coupe de Tunisie outre la Ligue des champions d’Afrique en 2011 et le championnat arabe des clubs champions en 2015 et 2016.

Au cours de son parcours professionnel, Ben Romdhane a remporté le doublé égyptien avec Sportign d’Alexandrie en 2015 et le championnat libanais avec Houmenetmen en 2017.

Sous le maillot national, l’ailier fort tunisien a été sacré champion d’Afrique en 2011 et 2017 et compte une participation aux jeux olympiques de Londres en 2012, deux championnats du monde en 2010 et 2019 et un titre de champion arabe en 2009.

Ben Romdhane a été élu, en juillet dernier, par Fiba Monde, parmi les 10 meilleurs joueurs africains de la dernière décennie.