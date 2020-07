La reprise ce mercredi, avec les demi-finales aller

Après plusieurs mois d’arrêt à cause de la pandémie du Covid-19, le championnat de Tunisie de basket-ball (saison 2019/2020) reprend ses droits ce mercredi 15 juillet, avec au programme les demi-finales aller play-off.

L’ES Radès recevra Dahlia Grombalia sport à la salle Bouhima de Radès à partir de 17h45 et l’US Monastir sera l’hôte de la JS Kairouan à la salle Mohamed Mzali à partir de 20h00.

Les demi-finales retour rappelle-t-on, se dérouleront le 22 juillet et en cas d’égalité un match décisif (la belle) est programmé pour le 25 juillet.

La finale aller est fixée au 8 août: et la manche retour au 12 du même mois