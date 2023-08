Bassam Ennayfer :  La Tunisie a remboursé déjà 65% de ses dettes extérieures pour 2023

Dans des déclarations mardi 8 août à Radio Express FM, l’économiste et analyste financier Bassam Ennayfer a affirmé qu’en dépit des grands défis auxquels elle fait face, a Tunisie a honoré ses engagements relatifs au remboursement de la dette extérieure, révélant que l’Etat tunisien a remboursé jusqu’à présent 59,2% du principal et services de la dette extérieure à titre des échéances programmées pour 2023, soit 5302, 6 millions dinars, et ce jusqu’à juillet 2023.

Il a indiqué qu’au cours de ce mois d’août, il a été procédé au remboursement de 170 millions dinars au profit du marché japonais, ce qui fait qu’au total, la Tunisie a remboursé 64 à 65% des prêts extérieurs dans le cadre du programme de 2023.

Il s’est dit persuadé que la Tunisie est en mesure d’aller de l’avant dans cette voie et de rembourser ses dettes, sans faute, recommandant de mettre en place un plan solide pour affronter les défis de 2024 dans ce domaine.