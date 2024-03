La dette extérieure tunisienne a augmenté de 100 Mds DT au cours des années 2010-2020

Le montant des dettes extérieures de la Tunisie a augmenté de 100 mille millions de dinars durant les années 2010-2020 pour atteindre 120 mille millions de dinars, alors que le montant de ces dettes s’élevait à 20 mille millions de dinars en 2010, a déclaré, lundi, le ministre de l’éducation Mohamed Ali Boughdiri.

Boughdiri a indiqué dans une déclaration à la TAP, en marge du forum national sur le référentiel des compétences de l’inspecteur en éducation, que les chiffres et les données sur les réserves en devises et les crédits contractés ont été publiés en toute transparence par le gouvernement, soulignant que le peuple tunisien est informé de la valeur des dettes que l’état est en train de rembourser mensuellement.

Il a rappelé que la Tunisie a remboursé 3 mille millions de dinars au titre de prêts en février dernier, précisant que l’état s’est engagé à honorer ses engagements financiers dans les délais impartis.

Par ailleurs, le ministre a affirmé que les difficultés économiques et financières n’ont pas impacté les engagements liés au secteur éducatif.

Il a précisé que 420 repas scolaires sont distribués quotidiennement aux élèves, outre l’augmentation du nombre des bénéficiaires du transport et les efforts déployés par les autres ministères, notamment les ministères de l’intérieur et des affaires sociales pour protéger les établissements scolaires et fournir l’aide financière aux élèves issus de familles démunies (500 mille).

Boughdiri a réitéré l’engagement à poursuivre le dialogue social qu’il considère comme « une nécessité et pas un choix », niant l’existence de rupture ou de blocage du dialogue social entre le gouvernement et l’union générale tunisienne du travail (UGTT)

Il a signalé que la partie gouvernementale et syndicale ont convenu, dans leur dernier accord, de poursuivre les négociations après l’année 2025, soit après le versement de la dernière tranche de l’augmentation salariale pour les employés du secteur publique et de la fonction publique.