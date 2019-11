Bassem Loukil : Les exportations tunisiennes vers le Kenya sont faibles

Les exportations tunisiennes vers le Kenya ont enregistré une amélioration de 113% entre les années 2017 et 2018 mais demeurent faibles malgré la capacité de la Tunisie à accaparer ce marché porteur, a souligné, mardi, le président du Conseil d’affaires tuniso-africain (TABC), Bassem Loukil.

“Les produits tunisiens sont demandés sur ce marché”, a-t-il ajouté, lors d’un forum économique tuniso-kenyan tenu à Tunis, précisant que plusieurs sociétés kenyanes souhaitent, aujourd’hui, importer davantage de marchandises tunisiennes, et ce, malgré la distance et l’absence de lignes aériennes directes.

Et de poursuivre: “La Tunisie est le 100e exportateur vers le Kenya alors que ce dernier est classé 3e pays importateur du marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) après l’Egypte et la Libye” avec des importations de l’ordre de 14 milliards de dollars par an).

Loukil a fait savoir que l’économie kenyane est basée sur la consommation, expliquant que 60% des besoins du pays sont couverts par les importations notamment les produits industrialisés, les matériaux de construction, le textile et les produits alimentaires.

Organisé à l’initiative du TABC en collaboration avec la chambre économique africaine, le forum économique tuniso-kenyan s’inscrit dans le cadre du projet de promotion des activités d’export créatrices d’emplois vers de nouveaux marchés africains (PEMA) implantée par l’Agence Allemande de Coopération (GIZ).

Cette rencontre vise aussi à renforcer les activités d’exportations sur les marchés africains. Ainsi des roadshows visant à sensibiliser les exportateurs tunisiens aux potentialités du marché kenyan et aux perspectives d’exportation sur ce marché seront organisés le 12 novembre à Tunis, le 13 à Hammamet et le 14 à Sousse.

Ces roadshows seront suivis par des visites de terrain dans les autres régions notamment à Siliana, Sidi Bouzid, Tozeur et Kébili.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la prolongation de la mission de prospection effectuée du 13 au 21 octobre 2019 à Nairobi et qui avait pour objectif de créer un networking entre les membres de la plateforme qui organise le Roadshow “Think Africa”, les institutionnels et les milieux d’affaires du Kenya et le bureau du CEPEX à Nairobi.

Elle vise également à construire une relation bilatérale durable entre la Tunisie et le Kenya.

L’économie kenyane enregistre annuellement un taux de croissance de 5,7%. La population kenyane s’élève à 50 millions et son pouvoir d’achat connaît une augmentation annuelle de 11%, faisant de la classe moyenne du Kenya, l’une des plus riches d’Afrique.