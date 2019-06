Beach Handball (hommes): La sélection tunisienne remporte la médaille d’or

La sélection nationale masculine de beach handball a remporté, dimanche, la médaille d’or de la 1ère édition des Jeux Africains des Jeux de Plage 2019, organisés sur l’île de Sal au Cap-Vert, et se qualifie ainsi aux Jeux Mondiaux qui auront lieu au Qatar, en octobre prochain.

L’équipe tunisienne s’est imposée en finale face à son homologue togolaise par deux manches à 0 (11-7, 15-9).

En demi-finales, les Tunisiens avaient battu le Maroc 18-6, 18-12.

De son côté, la sélection féminine tunisienne de beach handball s’était distintguée samedi en remportant la finale face à son adversaire Kenyan, assurant sa qualification pour le championnat du monde prévu en août prochain au Brésil.

Pour rappel, une rencontre de Beach handball se joue sur deux manches, de 10 minutes chacune. En cas d’égalité à la fin du temps réglementaire, on recourt au but d’or. Si le score d’égalité persiste (une manche partout), il est procédé aux tirs au but.