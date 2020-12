Béja-covid: 14 nouvelles personnes testées positives

Le gouvernorat de Béja a enregistré 14 nouveaux cas de contamination au coronavirus portant le nombre total des contaminés dans la région à 2611 cas dont 2268 personnes rétablies de l’infection depuis le début de la pandémie.

Les nouveaux cas positifs ont été détectés à Béja-ville (9 cas), Téboursouk (2 cas), Nefza (2 cas) et un seul cas à Goubellat.

Selon les dernières statistiques publiées par la direction régionale de la santé, aucun décès des suites de la covid19 n’a été enregistré depuis plus 4 jours et le nombre de morts dans la région n’a pas dépassé 73 personnes depuis l’apparition du virus.

- Publicité-