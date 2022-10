Béja: La récolte des olives en hausse de 66%

La récolte des olives dans le gouvernorat de Béja devra réalisée cette année une hausse de 66%.

Selon les estimations des autorités régionales, la production atteindra 54 mille tonnes d’olives, soit l’équivalent de 9 mille tonnes d’huile d’olive et 4 mille tonnes d’olives de table.

Selon les données issues de la séance de travail tenue jeudi au siège du gouvernorat et consacrée aux préparatifs du démarrage bientôt de la cueillette des olives dans la région, l’activité va fournir 600 mille jours de travail sur trois mois au profit de 7500 ouvriers.

Lors de cette réunion, l’accent a été mise notamment sur la situation des huileries et la question de déversement anarchique de la margine.

Les oliveraies dans le gouvernorat de Béja s’étendent sur 39 mille hectares dont 1700 hectares en irriguée et 5 mille hectares consacrés aux cultures biologiques.

La région compte 34 huileries dont 31 modernes et 3 traditionnelles avec une capacité totale de stockage de 2250 tonnes par jour.