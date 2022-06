Béja: L’incendie de Djebel El Marra à Medjez El Bab totalement maitrisé

Les agents de la protection civile à Béja sont parvenus, mardi, à maitriser l’incendie qui s’est déclenché il y a 48 heures à Djebel El Marra à Medjez El Bab (Gouvernorat de Béja), ravageant 180 hectares de zones forestières et agricoles.

Dans une déclaration à la TAP, le directeur régional de la Protection civile à Béja, Moez Ben Khlifa a indiqué que « l’incendie est actuellement dans la phase « de noyage et d’observation », précisant qu’aucun dégât humain ou touchant les bâtiments n’a été enregistré.

La même source a souligné qu’une enquête a été ouverte pour identifier les causes de l’incendie, excluant le caractère spontané ou naturel du sinistre.

Pour rappel, les services de la protection civile et des forêts à Béja avaient rencontré des difficultés à éteindre l’incendie de Djebel Marra, en raison de la hausse des températures ayant atteint les 49 degrés, et ce en dépit de l’usage de 11 dispositifs d’extinction et d’un avion bombardier d’eau pour venir à bout des flammes.