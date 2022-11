Béja: Séance de travail autour des problématiques du réaménagement urbain de la ville

Les problématiques du réaménagement urbain et du transport ont été au menu d’une séance de travail organisée par la municipalité de Béja.

La séance de travail a pour objectif d’élaborer des propositions pour l’amélioration du quotidien des citoyens pour une meilleure qualité de vie dans le cadre du plan de développement local de la municipalité de Béja pour les années 2023-2025.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre du programme « Notre ville 2 » de l’organisation Union des villes financé par le gouvernement suisse en collaboration avec la municipalité de Béja et de l’Instance Générale de Prospection et d’Accompagnement du Processus Décentralisé.

- Publicité-